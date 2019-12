Sappiamo già quale sarà la storia di Wonder Woman 3, e abbiamo anche sviluppato uno spin-off sulle Amazzoni, abbiamo già pianificato tutto. Dobbiamo solo capire se cambieremo idea e di quando ci lavoreremo.

In occasione del CCXP 2019, e a margine della presentazione del primo trailer ufficiale , il sito Collider ha avuto modo di partecipare a una roundtable con la regista, che ha parlato del futuro della saga dopoe in particolare di sequel e spin-off. La notizia di quest’ultimo è già uscita qualche ora fa, ma ora è disponibile in un contesto più ampio:

La regista è comunque convinta che passerà più tempo tra il secondo e il terzo film, rispetto a quanto accaduto tra il primo e il secondo:

Penso che nessuno di voi voglia fare il secondo e il terzo film consecutivamente. È stato fantastico lavorare al primo e al secondo film di seguito, ma penso che sia importante un po’ di riposo tra un film e l’altro. E mi piace anche lavorare ad altro, nel mezzo. Anche Gal Gadot ha altre cose da fare. Non mi piacere prendere decisioni con troppo anticipo, quando arriverà il momento cercheremo di capire come ci sentiamo. Quello che posso dire è che non passeranno solo due anni, stavolta. Non rifarò una cosa simile!

Inutile dire che sebbene già si parli di un terzo film, il via libera al sequel arriverà solo se Wonder Woman 1984 andrà bene al botteghino, e questo lo scopriremo tra qualche mese.

Il film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins arriverà il 5 giugno 2020:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.