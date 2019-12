Vi abbiamo già raccontato un mucchio di curiosità dalle visite di alcuni giornalisti americani sul set di, mentre oggi Comic Book ci propone alcune dichiarazioni della regista Cathy Yan a proposito del suo film.

Yan ha parlato nello specifico del perché ritenga il film un progetto molto personale:

Trovo la storia estremamente avvincente e personale perché tratta di emancipazione, di donne che quasi fanno a gara per primeggiare sulle altre. Ma anche per il senso di impotenza nella morsa del patriarcato. Sento di aver già dovuto affrontare tutto questo. E ho visto, specialmente sullo sfondo del movimento Mee Too, di tutto ciò che sta accadendo alla nostra industria negli ultimi anni. Tutto questo si è anche insinuato nel mio film e perciò lo trovo molto più di un semplice film di supereroi o del primo film con protagonista una banda di donne. Si tratta invece di una storia avvincente e con temi che trovo molto personali.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.