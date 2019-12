In una nuova intervista con Consequence of Sound ha parlato del suomai realizzato. Nel 1994, infatti, la Miramax offrì al regista la possibilità di dirigere il film, ma Tarantino rifiutò, passando così il testimone a Joe Chappelle che diresse il film su uno script di Daniel Farrands.

Il regista è tornato a parlarne di recente svelando che il suo compito sarebbe stato “capire chi fosse il tizio con gli stivali“.

Il riferimento è alla scena finale di Halloween 5 in cui si vede un misterioso “uomo in nero” che libera Michael Myers di prigione:

Non avevo ancora deciso chi fosse quell’uomo, perciò l’unica cosa che avevo in mente erano tipo i primi venti minuti del film con il personaggio di Lee Van Cleef e Michael Myers in strada che si fermano in bar e locali, con Michael che fa una strage in ogni posto in cui si fermano, lasciando una scia di corpi sulla Route 66.