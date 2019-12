Ieri l’amministratore di ViacomCBS ha confermato che la Paramount Pictures sta sviluppando due nuovi film della saga di: uno è Star Trek 4, diretto da, e l’altra dovrebbe essere la pellicola discritta da(The Revenant).

Nel frattempo, però, lo stesso Tarantino ha parlato con il sito Consequence of Sound svelando di essere piuttosto indeciso sul da farsi con il film:

Mi sto allontanando dal film, anche se non ho ancora parlato con loro al momento. […]

Il regista ha spiegato che C’era una volta a Hollywood, per certi versi, stava per essere il suo ultimo film:

Doveva essere il mio ultimo, grande film, ma stranamente ha finito per liberarmi. Voglio dire, non ho idea di quale storia racconterò nel prossimo film. Non ne ho nemmeno lontanamente un’idea.

Tuttavia, qualche ora dopo Deadline ha contattato Tarantino chiedendo spiegazioni, e questi ha risposto:

Potrei prendere le distanze, ma vedremo. Non ho ancora completamente deciso, né ho parlato con chi è coinvolto nella cosa. Nulla è ufficiale, insomma.

Il sito afferma che Mark L. Smith ha consegnato uno script che “apprezza molto” e che lo sviluppo insieme a Tarantino e Abrams è a buon punto, quindi non è da escludere che se il regista lascerà il progetto questo non vada in mano a qualcun altro. Al momento, stanno tutti aspettando che Tarantino termini la promozione di C’era una volta a… Hollywood per gli Oscar.

