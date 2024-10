Star Trek: Zoe Saldaña svela come James Cameron l'abbia aiutata a ottenere la parte di Uhura

Zoe Saldaña ha svelato come James Cameron l'abbia aiutata a ottenere la parte di Nyota Uhura nella saga di Star Trek.

Sapevo che stava facendo un casting per Star Trek. Lui e Jim stavano parlando e sono venuti sul set. Jim gli ha lasciato tenere in mano questa piccola telecamera che aveva costruito. E mi ricordo di aver parlato a J.J. e ha detto: 'Ti chiamerò, voglio realmente avere una conversazione con lui'. E poi se ne è andato. Jim è venuto da me e ha esclamato: 'Ti ho appena fatto ottenere il tuo prossimo lavoro'.