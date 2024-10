Star Trek 4: Zachary Quinto spiega perché non c’è un tempo massimo entro il quale girare il film

Pubblicazione: 02 ottobre alle 12:00

In una nuova intervista per Variety, Zachary Quinto (Spock) ha parlato anche dei piani per il prossimo film di Star Trek, in risposta ad una domanda su un possibile tempo massimo entro il quale girare il quarto episodio della saga cinematografica:

Non c’è nessun tempo massimo. Il cast originale ha girato film per decenni, mentre tutti entravano nei loro 50 e 60 anni. Le storie potranno essere diverse. Magari non passeremo il tempo a correre qua e là da un pianeta all’altro, ma per il resto penso che tutto sia possibile!

L’attore fa ovviamente riferimento al fatto che, anche se sono passati circa sette anni dall’ultimo film, la saga cinematografica originale degli anni '70 é durata circa 12 anni e lui stesso ha solo 47 anni, mentre il compianto Leonard Nimoy ne aveva circa 55 mentre girava Rotta verso la Terra, nel 1986.

Sperando di avere presto quindi notizie sul quarto film della saga, vi ricordiamo che potete recuperare la trilogia con Chris Pine e Zachary Quinto su Paramount+ dove potete trovare anche varie serie, tra cui Star Trek: Strange New Worlds.