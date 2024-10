Star Trek: Strange New Worlds, una battaglia tra astronavi in una nuova scena della terza stagione!

Pubblicazione: 20 ottobre alle 09:32

In occasione del panel di Star Trek: Strange New Worlds al New York Comic Con, Paramount+ ha mostrato una clip in anteprima della terza stagione della serie, annunciando peraltro la partecipazione di Rhys Darby alla serie.

Nella scena di tre minuti vediamo l'Enterprise che riesce a superare in astuzia e velocità i combattenti nemici.

La serie è ambientata nel periodo in cui il Capitano Christopher Pike (Anson Mount) è al comando della U.S.S. Enterprise, e segue le vicende sue e del suo equipaggio, che include l'Ufficiale Scientifico Spock (Ethan Peck) e il Numero Uno (Rebecca Romijn) mentre esplorano nuovi mondi nella galassia.

Sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita, la nuova stagione è prevista per il debutto nel 2025.è già stata rinnovata per una quarta stagione.