In un’intervista pubblicata sul The Guardian ha confermato di aver iniziato recentemente le prove di, il nuovo film della saga diretto da

Nell’articolo, l’attore ammette di non essere ancora soddisfatto della sua interpretazione, e di essere il primo a criticare duramente il proprio lavoro, in particolare su un progetto a cui tiene così tanto:

Ho sentito da subito un collegamento con questo personaggio, non so perché… volevo veramente interpretarlo. Questo ruolo ha un potere verso il quale tutti sono attratti. È qualcosa di difficile da definire.

Pattinson sta provando nello stesso studio dove girò Harry Potter e il Calice di Fuoco, ed è la prima volta che torna in un grande teatro di posa da molto, molto tempo: l’ultimo grande franchise a cui ha lavorato è stato Twilight, che è finito nel 2012. Da allora ha partecipato a numerosi progetti indipendenti, girati praticamente tutti in location e senza troppi mezzi, e non ne può già più del fatto di essere inondato da domande su questo film quando ancora non ha iniziato le riprese:

Inizio già a ricordarmi cosa significa parlare di un film verso il quale ci sono tante aspettative. Ogni volta che dici qualcosa, c’è qualcuno che commenta “Argh! idiota!” …Ragazzi, non ho ancora nemmeno iniziato a girare questo film!

Dovesse andar male, comunque, Pattinson ha già un lavoro di ripiego:

I film a luci rosse. Ma artistici!

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche rumour uscito alcune settimane fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson, mentre su Colin Farrell, che dovrebbe interpretare Pinguino, si attende conferma.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

