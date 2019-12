Nuovo ingresso nel cast dei due sequel di, le cui riprese inizieranno tra pochi mesi: il registaha infatti annunciato chesi è unito ai due attesi film che verranno girati consecutivamente e che poi usciranno rispettivamente il 23 luglio 2021 e il 5 agosto 2022.

L’attore, visto recentemente in Homecoming, ma anche in Boardwalk Empire e Agent Carter oltre che in film come Joker e Vice – L’Uomo nell’Ombra, si unisce ad altri nuovi membri del cast come Pom Klementieff e Hayley Atwell. Non sappiamo quale ruolo andrà a interpretare nei due film di McQuarrie.

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo anche Rebecca Ferguson e Tom Cruise, che tornerà ovviamente nei panni di Ethan Hunt, mentre Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione.

Ricordiamo che il franchise finora ha raccolto 3.5 miliardi di dollari in tutto il mondo nell’arco di sei film, l’ultimo dei quali ha registrato gli incassi più alti sia negli USA (220 milioni di dollari) sia nel mondo (791 milioni di dollari), oltre che le critiche migliori della saga (97% su Rotten Tomatoes).

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 23 luglio 2021, mentre l’ottavo arriverà il 5 agosto 2022.