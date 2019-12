In realtà sta ancora cercando di accettare questa cosa. Ci è sembrato un modo realistico di affrontare una rottura. Non è automatico, non è facile essere una donna forte. Anzi, è così difficile. È più una specie di Courtney Love che una Debbie Harry. Lei dice: “Sono single, non mi serve, si fotta”. Ma se Joker le mandasse un messaggio, lei correrebbe da lui. Sarebbe a pezzi.

Sul nuovo numero di Empire , nello speciale dedicato aparla della rottura tra Harley Quinn e Joker, spiegando che la ragazza “non l’ha ancora superata”:

Inoltre, ecco arrivare due nuove foto di scena del film:

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.