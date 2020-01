Le riprese disono iniziate, e da ieri arrivano le prime immagini dal set del film di Matt Reeves a Londra: nelle foto appena approdate su Twitter, sembra di intravedere Colin Farrell, che interpreterà Pinguino.

Non è semplice distinguere il volto di Farrell, ma in una delle foto si scorge un uomo con indosso un lungo cappotto nero, pantaloni neri e capelli chiari, oltre all’immancabile ombrello. Che sia davvero Oswald Chesterfield Cobblepot? Giudicate voi stessi:

Mr Cobblepot in The Batman. 🦇 pic.twitter.com/lqjWziTVOh — ♦️Haven of Harley💋♦️ (@QuinnofDiamonds) January 6, 2020

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita alcune settimane fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson, mentre su Colin Farrell, che dovrebbe interpretare Pinguino, si attende conferma.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021: le riprese inizieranno a gennaio 2020 e si svolgeranno a Londra. Il film di Reeves mostrerà un Batman nei suoi anni formativi e metterà in evidenza il suo carattere di investigatore.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

