Sul set di(spin-off della saga) nel lontano 2017, Digital Spy ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con il registaa proposito del suo film che sarà nelle sale il prossimo aprile.

Boone ha definito il suo “assolutamente un film di X-Men“, anche se sarà diverso dagli altri:

Ci sono riferimenti e eventi che fanno parte di una storia più grande, ma volevamo che fosse un film indipendente dal punto di vista dell’atmosfera e dell’estetica.

Ha poi aggiunto:

È molto realistico e credibile, e visto che l’abbiamo girato in un’ambientazione vera non ha l’aspetto di un cinecomic pieno di green screen, con tutto che sembra ricoperto da una patina digitale.

Gli X-Men e i Nuovi Mutanti finiranno nello stesso film?

Sono certo che in futuro queste storie saranno collegate, ma questi film [come New Mutants] sono una cosa a parte. Se si inserissero tutti i giovani X-Men in Deadpool sarebbe un’accoppiata stramba. Con i Nuovi Mutanti sarebbe lo stesso, ma sarebbe interessante scoprire le modalità visto che l’atmosfera del nostro film è completamente diverso.

Chiaramente si tratta di dichiarazioni risalenti a prima dell’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney e in tal senso ricordiamo che i Marvel Studios intendono portare al cinema i mutanti, ma non prima della Fase 5 del loro universo.

New Mutants uscirà in Italia il 2 aprile 2020.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

