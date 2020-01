In attesa di potervi proporre la nostra videointervista conrealizzata al junket americano di(la pubblicheremo a ridosso dell’uscita del film), segnaliamo una curiosa risposta che l’attore ha dato a Comicbook.com nel momento in cui gli è stato domandato chi, secondo lui, sia più “sinistro” fra il Dr Ivo Robotnik e l’Enigmista, il villain che ha interpretato in Batman Forever.

Ecco cosa ha detto Jim Carrey:

Penso che stiano entrambi girando. Stanno entrambi girando fra i rami dell’albero della conoscenza e, di tanto in tanto, cadono giù. Non li metterei l’uno contro l’altro, anzi penso che formerebbero una bella squadra. Ma sai, Robotnik, come ogni super villain, provengono da un luogo fatto di abbandono in cui si provano sensazioni di assoluta inutilità che si concretizza in magnifiche creazione progettate per il controllo del mondo, per mettere su tutti il loro marchio e, magari, infettare anche il sangue con una qualche nanotecnologia.