Malgrado le buone intenzioni,si è rivelato una bomba a orologeria esplosa nel momento in cui la pellicola ha dovuto fare i conti al botteghino causando una perdita da oltre 120 milioni di dollari che è stata suddivisa e ammortizzata fra le varie realtà che hanno prodotto il film (trovate maggiori dettagli qua ).

Fra lo scarso appeal di un marchio che non è stato “tramandato nel tempo” come altri franchise, la minor presa che la dicitura “Prodotto da James Cameron” ha sul pubblico di oggi e il burrascorso dietro le quinte fra il regista Tim Miller e l’ingombrante produttore, Terminator: Destino Oscuro ha condiviso lo stesso, disastroso destino di un altro film uscito nello stesso periodo, ovvero Doctor Sleep.

Ciò non impedisce però a Gabriel Luna, interprete del killer robotico REV-9, di fantasticare su un ipotetico spin-off.

Non ho considerato la possibilità di un ritorno, ma dopo aver terminato il film ci siamo ritrovati a fare le varie attività press, i Botta e Risposta e ho visto la risposta del pubblico, quanto le persone stavano amando il personaggio, il “Nuovo Terminator”, ho iniziato a giocare col regista Tim Miller proponendogli delle idee perché c’è del potenziale per un film solitario in stile Joker. Un film tipo “anatomia di una macchina per uccidere”. Mi pare interessante. Chi è questa gente? Chi è l’essere umano su cui è basato il T-800? E quello che hanno usato per il T-1000? Potrebbe essere un’idea interessante esplorare chi sia stata la persona che è poi diventata REV-9? Poteva essere una specie di eroe a cui hanno poi rubato le sembianze per i Terminator?