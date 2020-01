Mancano pochi giorni all’uscita di, e noi di BadTaste abbiamo deciso di festeggiare l’arrivo del film di Harley Quinn e della sua banda nei cinema con una grande proiezione speciale nella gigantesca Sala Energia di Arcadia Cinema a Melzo (Milano), di cui siamo media partner.

La proiezione si terrà giovedì 6 febbraio alle ore 20:20: saremo presenti noi di BadTaste per l’introduzione insieme agli amici di Arcadia, inoltre saranno presenti cosplayer e alla fine della proiezione realizzeremo come sempre un video con le vostre impressioni sul film. Chi lo volesse, è invitato a venire in cosplay!

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà al cinema il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

I protagonisti oltre a Harley Quinn (Margot Robbie), sono Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), l’investigatrice Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic.

