Dopo l’ultimo episodio della serie di film nata dalla mente di James Cameron,spera di aver chiuso con, il personaggio che ha lanciato la sua carriera di attrice nel 1984.

Nonostante dovesse rilanciare il franchise, Terminator: Destino oscuro ha purtroppo deluso le aspettative incassando in tutto il mondo 261,1 milioni di dollari a fronte di un budget di 185 milioni (spese di promozione escluse).

L’attrice ne ha parlato in una recente intervista con l’Hollywood Reporter:

Mi piacerebbe che si facesse una versione meno colossale senza milioni di dollari in gioco. Il pubblico di oggi è così imprevedibile. Non so quante volte mi hanno detto: “La gente non va più al cinema”. Non dovrebbe trattarsi di un altro progetto così rischioso, ma sarei più che felice di non tornare mai più. Perciò no, non sono poi così speranzosa perché mi piacerebbe tanto chiudere questo capitolo.