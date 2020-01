A margine della world premiere londinese di, Margot Robbie, in un’intervista, ha risposto a un quesito circa l’eventualità di prendere parte, un giorno, a una pellicola dei Marvel Studios.

Margot Robbie è stata alquanto perentoria nello specificare che “Non le sarebbe vietato” ma che comunque “Harley Quinn la tiene già molto impegnata”.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà al cinema il 6 febbraio 2020.

Qui di seguito la sinossi ufficiale:

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.