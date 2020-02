”È sempre con me, ovunque io vada”, con queste paroleha cominciato a parlare del collega, e, soprattutto, amicoquando l’inviata di Extra ha toccato l’argomento durante un’intervista a margine del mega evento a Miami organizzato dalla Universal per il il lancio del primo trailer di Fast & Furious 9.

La star della saga ha così proseguito il ricordo dell’attore scomparso nel 2013 per via di un incidente automobilistico:

È uno dei principali motivi del perché facciamo questi film e del perché vogliamo siano importanti. Puoi avvertire la sua presenza in ogni frame. È un elemento importantissimo anche nel determinare la qualità stessa di quello che facciamo. C’era lui con me 20 anni fa, quando tutto è cominciato. E dopo ogni episodio, dopo ogni premiere io e lui ce ne andavamo e lui mi diceva “Teniamo ancora in canna il miglior capitolo”. Èd è una cosa che resta una validissima spinta al realizzare il film più potente che tu possa fare.

Vin Diesel ha poi rivelato in un’altra chiacchierata fatta con ET che, in un certo qual modo, è stato proprio il suo Pablo a “consigliargli”, dall’aldilà, il casting di John Cena.

Parlavamo spesso della follia di poter, un giorno, vedere un Fast 10 e ora siamo davvero vicinissimi al riuscire a onorare davvero questa cosa. Cena venne a incontrarmi in palestra subito prima che iniziassimo a lavorare al film tanto che decisi di postare un video su Instagram in cui, nella didascalia, ho scritto “Grazie Pablo” perché era come se qualcuno mi avesse portato la persona più indicata per interpretare Jakob

Nel video, che ripostiamo qua sotto, Vin Diesel spiegava che:

So che può sembrare una coda folle, ma a ogni luna blu è come se Pablo mi spedisse qualcuno. Un altro soldato della battaglia per la verità.

Fast & Furious 9, la sinossi del film con Vin Diesel e John Cena:

Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. L’estate 2020 è il tempo di Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni, e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad). Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

Potete commentare la notizia qui sotto o sul forum.