L’attore si unisce a un team composto da Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas e Toby Onwumere.

Il grande assente è, però, Hugo Weaving, lo storico interprete dell’agente Smith che, qualche settimana fa, ha spiegato così la sua assenza:

Avevo ricevuto un’offerta per The Visit al National Theatre e poi quella per Matrix quindi sapevo che si sarebbe fatto, ma non c’era una data precisa. Pensavo di poter fare entrambe le cose e ci sono volute otto settimane per capire che le date potevano funzionare – e ho anche atteso prima di accettare la parte per The Visit. Ero in contatto con Lana Wachowski che, alla fine, ha deciso che le date non andavano bene. Quindi avevamo stabilito le date, ma opi ha cambiato idea. Stanno andando avanti senza di me.