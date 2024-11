Carrie-Anne Moss racconta la reazione dei figli quando l'hanno vista in Matrix: "Erano scioccati"

Carrie-Anne Moss ha interpretato per la prima volta Trinity, l'alleata di Neo, nel film Matrix uscito nel 1999. L'attrice è poi tornata nel ruolo nei due sequel e nel film uscito nel 2021, Matrix Resurrections.

Intervistata da Collider Moss racconta come hanno reagito i suoi figli la prima volta che l'hanno vista nei panni di Trinity:

È stato davvero divertente. Quando mostri ai tuoi figli una parte di te di cui non hanno la minima idea. Intendo dire, i bambini non pensano molto ai loro genitori mentre crescono. Per loro, loro stessi sono il centro dell'universo. Quindi, poter dire: "Oh, wow". Penso sia stato piuttosto speciale. È stato davvero divertente.