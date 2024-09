Pubblicazione: 28 settembre alle 08:30

Il cinema ha un rapporto strano con il sesso. L’attività in sé è una delle più amate da noi esseri umani, piace a una percentuale altissima della popolazione mondiale e chiunque possa farlo difficilmente si farà sfuggire l’occasione. Eppure non appena si decide di mostrare un rapporto sessuale esplicito in un film, ecco che detto film diventa vietato ai minori e catalogato come pornografia. C’è persino una gerarchia del proibito: se si vede un seno è ancora OK, gli organi genitali cominciano a creare qualche problema, e l’interazione tra essi è un grosso “no”.

365 giorni

Pensateci: la storia del cinema è piena di memorabili scene sexy , mentre le scene di sesso vero e proprio che sono rimaste nell’immaginario collettivo si contano sulle proverbiali dita di una mano (magari due, via). E ci sarebbe tutto un discorso da fare su come Hollywood abbia ridotto sempre di più il lato erotico dei suoi film, fino quasi a farlo scomparire. Ma è una faccenda complicata, e noi preferiamo qualcosa di più semplice e divertente: invece di concentrarci sulle scene di sesso belle, vi presentiamo le 10 scene di sesso peggiori di sempre. Secondo noi, ovviamente, e ne abbiamo dovute escludere parecchie a malincuore (per esempio non troverete nulla tratto da Twilight o dal suo spin-off pruriginoso e non ufficiale, 50 sfumature di grigio). Di una cosa siamo certi: se mentre state guardando una qualsiasi di queste scene dovesse entrare in salotto vostra madre/padre/nonna/amministratore di condominio, morireste d’imbarazzo – non per la nudità, ma per qualità infima.

Ne abbiamo parlato tra l’altro qui (non del primo capitolo ma del terzo, perché stiamo parlando di una trilogia, ovviamente), e l’inclusione in questa lista richiede una spiegazione. Perché di fatto le (numerose e prolungate) scene di sesso non sono così terribili, anzi, sono forse l’aspetto migliore del film. È tutto quel che ci sta intorno, come ci si arriva che le rende orribili: stiamo parlando di una trilogia che celebra il rapimento, lo stupro e altre cose che, normalmente, dovrebbero essere erotiche ed eccitanti quanto uno scolapasta.

Il film di Curtis Hanson, versione hip-hop della classica struttura alla Rocky, è più bello di quanto vi ricordiate, e ha parecchi elementi d’interesse anche a 22 anni (!) dalla sua uscita. Tra questi non si annovera la scena di sesso tra Eminem e la tristemente scomparsa Brittany Murphy: è un momento di imbarazzo nel quale l’alchimia che si respira tra i due protagonisti è pari a quella tra Calenda e Renzi.

Come si girano le scene di sesso? / Che lavoro è il coordinatore di intimità per le scene di sesso e cosa fa sul set?

Avatar

Tutto bene, tutto bello, affascinante l’idea di Cameron di farci conoscere questa razza aliena in tutti i modi possibili comprese le loro abitudini sessuali. Ma, sarà la CGI, sarà questa roba delle code USB che in qualche modo entrano a far parte dell’atto, fatto sta che l’accoppiamento blu tra Jake e Neytiri è uno di quei momenti che ti fanno sperare intensamente nell’arrivo della scena successiva.

Body of Evidence

Willem Dafoe e Madonna che, come si dice in gergo tecnico, ci danno dentro, in questa sorta di cover un po’ caciottara di Basic Instinct. Tra lui che non è mai stato un sex symbol e lei che affronta le scene di sesso come se fosse su un set di Rocco Siffredi, il risultato è uno dei thriller erotici meno erotici degli anni Novanta.

Eternals

“La prima scena di sesso nella storia della Marvel!” si diceva prima che uscisse. “La Marvel dovrebbe smetterla subito di fare scene di sesso!” si implorava dopo l’uscita.

Leggi anche / Ecco 25 film in cui le scene di sesso non sono state simulate

Gigli

Forse LA peggior scena di sesso di sempre (enfasi su "forse", come vedremo). “It’s turkey time!” esclama seducente Jennifer Lopez, che in questo contesto si salva solo perché è di una bellezza stordente. “…” risponde Ben Affleck nel suo miglior cosplay di un tonno. Quello che segue è educatissimo, e accompagnato da una colonna sonora ai limiti del ridicolo. Avevamo parlato del film qui.

The Matrix: Reloaded

La scelta più difficile di tutte, perché stando a chi scrive la famosa “orgia sotterranea mixata con rave party” è tutt’altro che una brutta scena. Certo, ha un potenziale erotico pari a zero (e non migliora quando le Wachowski mollano la folla per concentrarsi su Neo e Trinity), ma è ben girata e di grande impatto visivo – eppure è citata ovunque come una delle scene di sesso peggiori di sempre, e in questo caso scegliamo di piegarci all’opinione della massa.. Dopodiché, per del sesso davvero ben diretto dalle due autrici è sempre meglio rivolgersi a Sense 8. Del film in generale avevamo parlato qui.

The Room

“Il peggior film di sempre” stando al 97% della popolazione mondiale (dati ISTAT), ed è solo normale che contenga anche le peggiori scene di sesso di sempre. Non entreremo neanche nei dettagli: se avete visto The Room sapete, se non l’avete mai visto, be’… che aspettate?

Underworld: Evolution

Più che una scena di sesso passionale sembra un funerale, per poi degenerare in una lezione di yoga una volta che Kate Beckinsale e Scott Speedman si tolgono i vestiti. Ne avremmo fatto tutti a meno – compresi i protagonisti, a giudicare dal trasporto che dimostrano.

Watchmen

Vorremmo limitarci a linkarvela e lasciarvi giudicare senza ulteriori commenti, ma saremmo costretti a rimandarvi a siti che il vostro provider non apprezzerebbe. Sappiate solo che stiamo parlando di quella che, secondo noi, è LA scena di sesso peggiore di sempre (sì, peggio anche di Gigli): goffa, pacchiana, accompagnata da una colonna sonora che è il contrario dell’erotismo, e pure troppo lunga. Una macchia grossa così su un film altrimenti ottimo: ne parlammo qui.