Avatar: secondo James Cameron "non ha senso" che gli Oscar abbiano ignorato Zoe Saldaña: “Non vale di meno solo perché è CGI"

Il regista premio Oscar James Cameron (Titanic, Avatar) è intervenuto nello speciale di Variety dedicato a Zoe Saldaña.

Visto che l’attrice ha menzionato nell’intervista la possibilità - grazie alla pellicola presentata e acclamata a Cannes, Emilia Pérez - di ricevere finalmente un riconoscimento che a Hollywood sia tenuto in considerazione dalla critica, Cameron ha voluto specificare che, a dispetto di qualsiasi premio, lei non vale di meno solo perché ha girato film di un certo tipo:

Ho lavorato con un sacco di attori e attrici premio Oscar, ma non c’é niente che Zoe faccia che valga una virgola in meno di quello che valgono loro. Ma visto che nei miei film lei interpreta un personaggio poi ricreato in CGI… sembra che tutto questo non conti, per me non ha il minimo senso!