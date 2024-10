Zoe Saldaña: "Alla gente non piace usare 'profondo' e 'Marvel' nella stessa frase, a me sì"

Dopo le critiche rivolte alla gestione del suo personaggio nei film di Avengers, Zoe Saldaña ci ha tenuto non solo a difendere la sua scelta di interpretare Gamora ma anche a sottolineare la grande profondità dei progetti della Marvel, soprattutto quelli di James Gunn:

So che si tratta di un film Marvel e purtroppo alle persone non piace usare la parola “profondo” e “Marvel” nella stessa frase. Ma a me invece piace e sono molto orgogliosa di avere preso parte a questi grandi film che parlano e ispirano un pubblico così giovane.