Avengers, il rimpianto di Zoe Saldaña: "Vorrei rigirare le mie scene, non ho capito le intenzioni dei fratelli Russo"

Zoe Saldaña è tornata a parlare della sua Gamora, esprimendo grande amore e gratitudine nei confronti sia del personaggio che dei film dei Guardiani della Galassia di James Gunn ma, al tempo stesso, ha confessato alcune sue riserve sull’arco narrativo nei film degli Avengers dei fratelli Russo:

Vorrei potere tornare indietro e rigirare le scene di Gamora nei film degli Avengers. Non ho ben chiaro cosa i fratelli Russo avessero in mente per lei. Sono registi eccezionali e sono felicissima di avere avuto un’opportunità del genere. Dare spazio a Gamora nei loro film é qualcosa per cui sarò sempre grata, ma avrei tanto voluto insistere un po’ di più su alcuni aspetti, era una meravigliosa opportunità per raccontare al meglio un rapporto tanto conflittuale tra padre e figlia e decidere se era meglio per lei avere una possibilità di riconciliazione o invece decidere di farla andare avanti. Era uno spunto davvero interessante da affrontare se l’avessi potuto comprendere al meglio.