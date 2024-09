Avatar: La Leggenda di Aang, Miya Cech sarà Toph, iniziata la produzione della stagione 2

Pubblicazione: 20 settembre alle 08:30

Con un teaser trailer durante la Geeked Week, Netflix ha annunciato che Miya Cech sarà Toph nella stagione 2 del live action di Avatar: La Leggenda di Aang.

Nel breve video pubblicato, che potete vedere qui sopra, viene annunciato anche l'inizio ufficiale della produzione della stagione 2.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

