Sul red carpet dei BAFTA, Michael Giacchino ha avuto modo di parlare di, il cinecomic di Matt Reeves che vedrà Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello.

Il musicista ha, fra l’altro, svelato di avere già visto l’attore con il costume della popolare icona della DC Comics.

Mi rendo conto che è una cosa un po’ folle, ma finisco sempre per lavorare a quei film sui quali amo davvero lavorare. Mi piacciono questi film evento – Star Trek, Star Wars, la roba della Marvel – mi piacciono ed è divertente far parte di quelle cose perché sono tutte robe che amavo anche da ragazzino […] Ora sto cominciando a realizzare un po’ di roba per Batman. Ed è uno spasso far parte del progetto perché amavo e come tutti ho amato, crescendo, Batman. È bello poterci lavorare e dare vita a una tua versione. Matt e io ne abbiamo discusso per più di un anno. Siamo come due migliori amici e quindi chiacchieriamo di continuo in ogni caso, quindi faceva tutto parte delle nostre normali conversazioni. Non sarebbe fico se facessimo questo o quello? Percorriamo questa strada, facciamo qualcosa di differente. Che è il nostro approccio verso il film, dare forma alla nostra versione, fare davvero quello che vogliamo fare con la speranza che possa risultare inedito. Robert è un attore straordinario […] un attore straordinario che può fare sostanzialmente di tutto e sono davvero emozionato al pensiero di vederlo fare qualcosa di differente con questa parte. E sì, l’ho visto con il costume addosso!