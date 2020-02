Deadline ha pubblicato un’analisi dei risultati e delle visualizzazioni dopo il Super Bowl e ha decretato il vincitore assoluto della serata, ovvero

Prima di parlare del grande evento sportivo, il giornale ci regala alcuni numeri sul nono capitolo della serie di film con Vin Diesel.

Il primo trailer da venerdì scorso, giorno del debutto, ha raggiunto in totale le 439.3 milioni di visualizzazioni complessive su YouTube, Twitter e Facebook. E il numero è in crescita. Ma non è tutto: in quattro giorni le prevendite su Fandango hanno superato Fast & Furious 8 del 50% con risultati pari a 4 volte quelli raggiunti da Hobbs & Shaw nello stesso periodo di tempo.

Nelle prime 72 ore il trailer è arrivato a quota 262 milioni di visualizzazioni globali, superando i risultati in 72 ore del primo trailer di Avengers: Infinity War ma non quelli in 24 ore. Nell’arco di una giornata, il primo sguardo di 4 minuti al film è arrivato a quota 151 milioni, un record per la Universal Pictures.

Tornando al Super Bowl, Relishmix ha pubblicato un’analisi dell’attività social monitorata nel corso delle 24 ore successive all’evento sportivo; come si può vedere, l’attenzione è stata prepotentemente monopolizzata da F9 che ha sbaragliato la concorrenza.

Va precisato che non si tratta dei numeri raggiunti dai singoli spot, ma dell’attività e della crescita social legata a un marchio. In tal senso, Fast and Furious 9 si classifica in prima posizione con 110.9 milioni di visualizzazioni grazie all’attività combinata di trailer e spot televisivo; a seguire lo spot ispirato a Ricomincio da capo con 83.7, Black Widow (18.1), Mulan (12.4) e No Time to Die (10.1)

Ecco il grafico:

Fast & Furious 9, la sinossi del film con Vin Diesel:

Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato. L’estate 2020 è il tempo di Fast & Furious 9, il nono capitolo della saga che dura da quasi due decenni, e che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad). Fast & Furious 9 vede il ritorno alla regia di Justin Lin, che ha diretto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto capitolo della saga, quando cioè è diventata un successo globale. L’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Fast & Furious 9 è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent.

Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.

