tornerà insieme a Nick Castle nei panni di Michael Myers ine Halloween Ends, i due prossimi capitoli della saga di Halloween.

Sul primo film (Halloween Kills) che arriverà nelle sale il 16 ottobre, l’attore, tramite Pop Culture With Pat (via CinemaBlend) ha dichiarato:

Dobbiamo mettere in atto una naturale progressione dal 1978 al 2018 e arrivare a Halloween Kills. la posta in gioco si è alzata. la bomba a orologeria deve essere più intensa. Altrimenti non facciamo altro che ripetere ciò che abbiamo fatto in precedenza. Abbiamo alzato il volume con questo. Siamo andati avanti fino a notte fonda, e ora che tutti si sono resi conto di quale sia la posta in gioco… la cosa dà alla testa.