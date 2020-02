Linda Hamilton ha rilasciato una lunga intervista ad AVClub in cui ha avuto modo di parlare di svariate questioni collegate a, lo sfortunato sequel di Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio tra le quali il fastidio che prova nel rivedersi sul grande schermo.

Ecco cosa ha detto:

Ho visto il film solo una volta perché trovo estremamente fastidioso guardarmi. L’unica ragione per ci l’ho fatto è perché voglio bene al regista Tim Miller e alla squadra di attori con cui ho recitato e, per questo, era una cosa che dovevo a Tim. Anche perché me lo gridava spesso mentre giravamo “Linda, guarderai questo film?” e io “No, non sei il mio capo! Sei il mio capo solo ora” [ridendo, ndr.]. C’era questo tormentone al motto di lo-farào-non-lo-farà? Ma, chiaramente, volevo supportare il mio dream team.