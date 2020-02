L’imminente uscita di, l’atteso cinecomic Marvel distribuito da 20th Century Studios ad aprile (due anni dopo l’uscita fissata inizialmente), è motivo di gioia per una delle protagoniste, che ha finalmente visto il montaggio finale.

In un’intervista con Collider Video per promuovere la nuova rivisitazione firmata da Autumn de Wilde del romanzo di Jane Austen Emma, l’attrice ha confermato che New Mutants è finalmente pronto:

Ho visto il montaggio finale, ed è stato bello perché Josh [Boone] ne è felicissimo ed è stato bello ritrovarmi di nuovo insieme con tutti gli altri.

Sui continui slittamenti ha poi aggiunto:

Mi è sempre sembrato come quell’amico immaginario che nessuno riesce a vedere nonostante tu gli dica che esiste. Ora posso dirlo: “Ve l’avevo detto, era tutto vero”.

New Mutants uscirà in Italia il 2 aprile 2020.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

