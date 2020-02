Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE PICCOLI SPOILER

introduce il primo personaggio apertamente LGBTQ in un film dei Pixar Animation Studios.

Nella pellicola, appena presentata alla Berlinale (leggi la nostra recensione), compare infatti una poliziotta ciclope di nome Agente Specter, doppiata dalla sceneggiatrice e attrice apertamente gay Lena Waithe.

“È semplicemente successo,” ha spiegato la produttrice Kori Rae a Yahoo a proposito dell’inclusione di Specter. “Quando abbiamo scritto la scena ci è sembrata perfetta, e ci ha permesso di aprire un po’ di più il nostro mondo, era proprio ciò che volevamo.” Dan Scanlon ha aggiunto “È un mondo fantasy moderno, e noi vogliamo rappresentare il mondo moderno”.

Specter compare in una sola scena in Onward, ma a quanto pare ha un ruolo centrale nell’arco emotivo della storia, e durante un dialogo afferma di avere una fidanzata.

La cosa più vicina all’inclusione di un personaggio LGBTQ in un film Pixar è avvenuta l’anno scorso: sullo sfondo di una scena di Toy Story 4 ambientata all’asilo si intravedeva una coppia dello stesso sesso prima lasciare e poi tornare a prendere una bambina. Come conseguenza, un gruppo anti LGBTQ chiese di boicottare la pellicola, che poche settimana fa ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione.

A proposito del coinvolgimento di Lena Waithe, la produttrice spiega che “è un’attrice e una sceneggiatrice incredibile – e se non ricordo male abbiamo improvvisato per circa un’ora per doppiare una piccola scena!”

Onward – Oltre la magia è ambientato in un mondo fantasy suburbano e segue le vicende di due giovani fratelli elfi (Holland e Pratt) che si imbarcano verso una straordinaria ricerca per scoprire se c’è ancora un po’ di magia rimasta nel mondo. Hanno perso il padre quando erano molto piccoli e scopriranno qualcosa su di lui durante il loro viaggio.

Nelle sale italiane dal prossimo 5 marzo, il nuovo film Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia è interpetato, nella versione italiana, da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l’acclamato Monsters University del 2013, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia.

LEGGI ANCHE – Onward della Pixar al D23 Expo, la descrizione delle clip e del trailer

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.