L’emergenza Coronavirus che sta paralizzando il nord potrebbe avere delle ricadute molto serie anche sulle riprese di. Sembra infatti che a causa dell’ordinanza emanata ieri da Luca Zaia la produzione a Venezia sia stata fermata e che lo stesso Tom Cruise sia al momento fermo in albergo, insieme ad altri membri del cast e alla troupe, per motivi precauzionali.

L’attore era in città ormai da qualche giorno, ospite dell’hotel Gritti, e doveva iniziare a girare il film in diverse aree (come Cannaregio, in campo Santa Maria del Giglio e tra campo Santo Stefano e San Vio) proprio in questi giorni. L’ordinanza della regione Veneto che ha fermato tutte le manifestazioni pubbliche, le attività scolastiche, sportive, museali, fieristiche e culturali, ha bloccato anche il Carnevale di Venezia (durante il quale, peraltro, la produzione avrebbe dovuto girare alcune sequenze).

In questi giorni la produzione avrebbe dovuto girare alcune sequenze durante il vero Carnevale di Venezia, oltre a Cruise in gondola e ad altre scene in giro per la città. Il 29 febbraio, invece, sono fissate le riprese con Cruise in una ricostruzione del Carnevale, ma non è chiaro se la produzione subirà ulteriori slittamenti.

Venezia, il tetto del Gritti set di Mission Impossible: inseguimento tra le tegole

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby e Shea Whigham. Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione.

Ricordiamo che il franchise finora ha raccolto 3.5 miliardi di dollari in tutto il mondo nell’arco di sei film, l’ultimo dei quali ha registrato gli incassi più alti sia negli USA (220 milioni di dollari) sia nel mondo (791 milioni di dollari), oltre che le critiche migliori della saga (97% su Rotten Tomatoes).

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 23 luglio 2021, mentre l’ottavo arriverà il 5 agosto 2022.

