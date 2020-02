, la pellicola di Jeff Fowler con, James Marsden e Ben Schwartz come doppiatore della mascotte della SEGA, sta ottenendo delle belle soddisfazioni al box-office ma, a causa dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus, non potrà ricevere la spinta del mercato cinese. Il lungometraggio, fra mercato domestico e internazionale, ha già superato quota 200 milioni di dollari, ma, come prevedibile, la Paramount ha cancellato e rimandato a data da destinarsi l’uscita cinese del lungometraggio prevista per questo venerdì.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla major:

A causa dell’attuale situazione collegata al Coronavirus, la release cinese di Sonic – Il Film verrà posticipata. L’annuncio sulla nuova data di uscita verrà dato in seguito. Sonic rallenterà la sua corsa solo momentaneamente e non vediamo l’ora di vederlo sfrecciare sui grandi schermi in Cina quando sarà appropriato farlo. Mentre la nazione e il mondo si uniscono nella battaglia contro l’epidemia di Coronavirus, vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine e rispetto verso il personale medico, di soccorso e tutto il personale in servizio ci garantiscono l’assistenza e il supporto necessari durante questo periodo.

La Paramount non ha dovuto affrontare una problematica collegata al Coronavirus solo in Cina. È notizia di qualche ora fa che la lunga sessione di riprese di Mission: Impossible 7, ben tre settimane, prevista a Venezia è stata sospesa.

In Cina, i cinema e altre attività pubbliche (come Disneyland Shanghai) sono stati chiusi a fine gennaio per evitare la diffusione del contagio.

Questa la sinossi ufficiale:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC – IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie, vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, la moglie dello sceriffo Tom.

Del cast fanno parte Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Dr. Robotnik) e James Marsden (Tom Wachowski).

