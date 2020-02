View this post on Instagram

The Batman | CONFIRA NOVAS IMAGENS DOS BASTIDORES ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O próximo longa do Cavaleiro das Trevas está sendo gravado e com isso novos detalhes da trama surgem ao público! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nas novas imagens podemos ver a claquete do longa com o suposto título da produção e também uma placa referente a Gotham. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dirigido com Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, "The Batman" chega aos cinemas no dia 25 de junho de 2021! 🖤