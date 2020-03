Hugh Jackman festeggia il compleanno di Logan – The Wolverine a tre anni dal debutto in sala

Dopo ben diciassette anni passati insieme a un personaggio che, anche grazie a lui, è diventato un’icona conosciuta e amata non solo dagli amanti dei fumetti,ha appeso “gli artgli di adamantio” al chiodo nel 2017 con, l’acclamata pellicola diretta da

Per i due non si trattava di una “prima volta” insieme né in senso assoluto (avevano già collaborato per la commedia sentimentale Kate & Leopold) né per quel che riguardava le avventure del celeberrimo mutante di casa Marvel. Nel 2013 ci avevano infatti donato il secondo film in solitario del personaggio, Wolverine. L’Immortale, film sicuramente più riuscito di X-Men: Le Origini – Wolverine, ma comunque figlio di svariati compromessi, in primis quello relativo al rating, a cui i due avevano dovuto necessariamente sottostare su imposizione della major produttrice, la fu 20Th Century Fox.

Poi nel 2017 Hugh Jackman e James Mangold sono riusciti a regalare al pubblico Logan – The Wolverine, un canto del cigno violento e crepuscolare come un western di Clint Eastwood, realizzato con un budget inferiore ai 100 milioni di dollari che ha consentito di mantenere dei toni narrativi e grafici decisamente più maturi e un rating Vietato ai Minori. Una scommessa vinta sia dal punto di vista critico che commerciale, dato l’incasso mondiale di quasi 620 milioni.

Qualche ora fa, Hugh Jackman ha voluto festeggiare il terzo compleanno del film con un post pubblicato su facebook in cui ha ringraziato il personaggio con cui ha convissuto per quasi venti anni per “i tanti, e intendo TANTI, anni di sudore e pollo bollito” che gli hanno regalato la possibilità di interpretare il ruolo di una vita.

Ecco, a seguire, il post:

3 years ago, on this day, LOGAN was released. Thank you for the many (and I really mean MANY) years of sweat,steamed chicken and the role of a lifetime. #thankful #wolverine #xmen #logan Pubblicato da Hugh Jackman su Martedì 3 marzo 2020

Qualche settimana fa, durante la promozione stampa di Picard, anche Sir Patrick Stewart ha parlato dell’esperienza avuta con Hugh Jackman e James Mangold per questo film:

Hugh e io eravamo davvero emozionati quando ci siamo ritrovati a lavorare sulla nostra ultima cosa degli X-Man, ovvero Logan. È stata la migliore esperienza che abbiamo avuto con questa saga: abbiamo interpretato gli stessi personaggi, ma il loro mondo era stato spazzato via.

Qua sotto potete rivedere la nostra intervista con James Mangold fatta proprio al junket londinese del film:

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.