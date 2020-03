Dopo, Jeff Wadlow fu incaricato dall’allora 20th Century Fox di scrivere il film dellaben prima chedi Tim Miller arrivasse al cinema.

Il progetto non riuscì decollare, poi il film sul Mercenario Chiacchierone sconvolse un po’ i piani dello studio e alla fine tutte le idee di Wadlow furono scartate.

Il regista durante la promozione di Fantasy Island ha parlato dei suoi piani iniziali con un certo rammarico:

Kevin Feige, se mi stai leggendo, sappi che farei di tutto per lavorare alla vostra versione degli X-Men e della X-Force. Sono diventato un regista grazie ai fumetti degli anni ’90, perciò ovviamente li ho molto a cuore. È stato un sogno per me scrivere il film della X-Force e incontrare Rob Liefeld. Ho amato farlo perciò farei di tutto per far parte di qualunque altra rivisitazione in cantiere.

Posso parlare delle mie idee sulla storia visto che non contano più dal momento che con Deadpool 2 hanno introdotto Cable e dal momento che ho scritto X-Force prima dell’uscita di Deadpool. Il mio film si chiedeva se gli X-Men fossero soltanto i mutanti che frequentano una scuola privata con Wolverine e il professor X e che hanno un jet sempre pronto all’occasione. E invece quelli che vanno alla scuola pubblica? Quelli che non hanno un benefattore che si mette alla loro ricerca? E tutti quei ragazzini che devono capire tutto da soli? Avremmo introdotto un mentore più cupo e militante per loro sfruttando Cable.