L’ Hollywood Reporter ha annunciato i prim dettagli su, progetto che segna la prima collaborazione ufficiale tra la Bad Robot e la WarnerMedia dopo l’accordo generale vicino aiformalizzato lo scorso autunno

La trama è ancora sotto chiave, ma il progetto è stato descritto come una storia di vendetta con sfondo soprannaturale e un’ambientazione secondo alcune fonti western. Pinkerton è il nome dell’agenzia investigativa fondata nel 1850, che divenne celebre per aver scoperto il complotto per l’assassinio di Abramo Lincoln.

La sceneggiatura è firmata da Daniel Casey, che ha lavorato con J.J. Abrams durante la fase di riscrittura di 10 Cloverfield Lane. Ha inoltre scritto Kin, il thriller fantascientifico del 2018 con Jack Reynor e un altro thriller, Leo From Toledo, che avrà in cabina di regia Joe Carnahan e nel cast Mel Gibson e Frank Grillo, le cui riprese partiranno ad aprile.

Casey, infine, è anche co-sceneggiatore di Fast & Furious 9, in arrivo a maggio.

Il nuovo patto, ricordiamo, durerà fino al 2024 ed è descritto come esclusivo, anche se la Bad Robot ha diverse produzioni in corso con varie realtà; Abrams e la sua compagnia creeranno film per il cinema, serie per la televisione e per la piattaforma streaming HBO Max, videogiochi e contenuti digitali.

Che ne dite del nuovo progetto frutto del nuovo accordo tra la Bad Robot e la WarnerMedia in titolato The Pinkerton?