ha emesso delle nuove linee guida indirizzate ai propri dipendenti a margine dell’emergenza nuovo Coronavirus.

L’Hollywood Reporter segnala una mail di un rappresentante di TNT Comedy, sussidiaria tedesca del conglomerato media, in cui viene riportato che “WarnerMedia ha comunicato a tutti i propri dipendenti di cancellare i viaggi aziendali nonché di sospendere l’organizzazione e la frequentazione di eventi”.

A quanto pare saranno permessi solo i voli intercontinentali (e intra-continentali in America del Nord ed Europa) in caso di necessità aziendali inderogabili.

Jeff Zucker, presidente di WarnerMedia News and Sports, ha diramato un memo lunedì in cui venivano mappate le nuove direttive per i dipendenti:

Niente è più importante del vostro benessere. Se, da una parte, alcune di queste decisioni potranno sembrare scomode, dall’altra sono state prese con un eccesso di cautele atte a preservare la vostra salute. Non è ancora chiaro per quanto resteranno in vigore, ma continueremo a comunicare tutto regolarmente mano a mano che la situazione globale e nazionale continuerà a mutare. Continueremo a lavorare in maniera tale da soddisfare i bisogni del nostro staff, ma limiteremo la presenza di tutti coloro che non sono assolutamente necessari alla diffusione dei nostri contenuti o per la soddisfazione delle necessità di base nella generazione delle entrate.

È notizia di ieri che l’emergenza Coronavirus ha costretto la Disney a cancellare il grande evento organizzato a Londra per celebrare il lancio europeo di Disney+: “A causa della cancellazione da parte di un certo numero di membri dei media, e delle preoccupazioni crescenti riguardo alla prospettiva di viaggiare a livello internazionale, abbiamo deciso di cancellare gli eventi per il lancio di Disney+ previsti per giovedì e venerdì”.

A proposito di voli, sempre qualche ora fa abbiamo appreso che Netflix sta obbligando le star impegnate nella lavorazione di Red Notice a impiegare dei jet privati, obbligando a questo iter anche chi, come Gal Gadot, si è sempre dichiarata contraria alla cosa.