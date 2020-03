, regista di, ha raccontato alla stampa di comeabbia salvato il film con Ben Affleck.

La Warner Bros. era infatti decisa a sospendere la lavorazione del film una volta appreso che Affleck aveva ricominciato a bere, ma l’attrice ostacolò tale decisione:

Come raccontato dal regista:

Proprio mentre eravamo in pre-produzione, Ben ci ricascò è finì in riabilitazione. Non sapevo che fine avrebbe fatto il film, lo studio ci aveva già rinunciato. Poi un giorno la sua ex-moglie Jennifer Garner mi chiamò e mi disse che nella clinica Ben si era portato un pallone da basket. Mi disse: “Gavin, [Ben] ti sta chiedendo di non sospendere il film, ci tiene tanto a farlo”.

Il regista capì e così decise di dare ad Affleck un’altra possibilità.

Il film, ricordiamo, ha molti punti in comune con la vita dell’attore. La storia ruota attorno a un ex giocatore di basket che ha perso la moglie e i risparmi di una vita a causa della sua lotta con la dipendenza. Cerca così di fare ammenda diventando l’allenatore di una squadra liceale prima che l’alcol lo porti sulla cattiva strada.

Una volta Jack Cunningham (Ben Affleck) aveva una vita piena di promesse. Al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, quando improvvisamente, per motivi sconosciuti, decise di allontanarsi dal mondo del basket, rinunciando al proprio brillante futuro. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore. Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza, sorprendendo soltanto lui stesso. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?

Inizialmente nota come The Has-Been e poi Torrance, la pellicola sarà al cinema il 6 marzo 2020, in Italia il 23 aprile 2020.

Affleck è produttore del progetto assieme a O’Connor, Jennifer Todd, Gordon Gray e Ravi Mehta. Lo script è opera di Brad Ingelsby. Nel cast troviamo anche Al Madrigal nei panni dell’allenatore che crede nel personaggio di Affleck dopo che lui chiude con tutto. Accanto a Madrigal anche Janina Gavankar, Hayes MacArthur, Brandon Wilson e Rachael Carpani.

