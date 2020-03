torna a parlare di, tormentatissimo progetto della Warner Bros. di cui sentiamo parlare da anni e anni ma che non è mai riuscito a decollare.

L’occasione si è presentata nel corso di un’intervista con Collider durante la quale ha promosso la sua ultima fatica, Spenser Confidential:

Comunque, questo è uno di quei casi in cui vogliamo fare le cose per bene. Bill Dubuque sta scrivendo la sceneggiatura proprio ora e credo che la nostra idea sia splendida. Dovremmo ricevere lo script venerdì, quindi nell’arco di una settimana. Magari, poi, sceglieremo una data di inizio, una d’uscita e poi lo gireremo.

Ha poi continuato spiegando:

Ma anche con Uncharted, sono stato collegato al progetto per anni e anni per interpretare Nathan Drake e ora interpreto Sully. Capite cosa intendo? Anche con The Fighter il tempo scorreva in fretta. Dobbiamo darci una mossa.