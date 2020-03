Due giorni fa abbiamo appreso che dopo essere stata costretta a lasciare Venezia a fine febbraio e a sospendere interamente le riprese nel nostro paese (un mese delle quali dovevano tenersi a Roma), la produzione ha spostato il set diesclusivamente nel Regno Unito.

Oggi arrivano online le prime foto dal set inglese a Dunsfold Park, un ex aeroporto situato nel Surrey che solitamente è la sede del circuito di Top Gear, in cui possiamo ammirare Tom Cruise in azione in auto (in compagnia di Haley Atwell) e moto.

Trovate tutte le foto sul Daily Mail.

Alla luce dei recenti avvenimenti, non è chiaro per quanto si protrarranno le riprese. Per quanto riguarda la parte italiana, Venezia e Roma verranno ricostruite attraverso dei set colossali presso i Longcross Studios nel Surrey. Tra le repliche che sarà necessario costruire vi sono la scalinata di Piazza di Spagna, dominata da Trinità dei Monti.

PICTURE EXCLUSIVE: Tom Cruise shoots high-octane opening scenes for Mission: Impossible 7 https://t.co/ZDQ2Ih4NFS — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 17, 2020

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult, Vanessa Kirby e Shea Whigham. Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione.

Ricordiamo che il franchise finora ha raccolto 3.5 miliardi di dollari in tutto il mondo nell’arco di sei film, l’ultimo dei quali ha registrato gli incassi più alti sia negli USA (220 milioni di dollari) sia nel mondo (791 milioni di dollari), oltre che le critiche migliori della saga (97% su Rotten Tomatoes).

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 23 luglio 2021, mentre l’ottavo arriverà il 5 agosto 2022.

Cose ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!