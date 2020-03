sta per arrivare anche nel nostro paese.

Probabilmente, se seguite con particolare attenzione il mondo dell’intrattenimento, saprete già tutto di questo nuovo servizio (e magari vi sarete anche già abbonati!). Eppure, nonostante questa guida sia principalmente indirizzata alle persone interessate o incuriosite dai vari spot visti in televisione senza avere ancora ben chiaro cosa sia Disney+ o come funzioni, è probabile che chiunque potrebbe trovare una risposta a un qualche interrogativo, dal “Il catalogo sarà uguale a quello degli altri paesi?” al “Potrò usare Disney+ anche sulla PlayStation 4?” passando per “Ma potrò rivedere anche le vecchie puntate di DuckTales?”.

Cos’è Disney+?

Disney+ è la piattaforma streaming SVOD di proprietà della Disney. Il termine SVOD è un acronimo per “subscription video on-demand” e indica un servizio interattivo per la fruizione di contenuti (film, serie TV, documentari) che presuppone il pagamento di un abbonamento, su base mensile o annuale. Ogni iscritto, pagando la suddetta quota, ha accesso a tutti i contenuti offerti per la durata della sottoscrizione. Disney+, così come Netflix, non prevede la presenza di contenuti premium da pagare a parte come avviene, ad esempio, con le PayTv che, un paio di mesi prima dell’inserimento nel palinsesto, propongono dei film in super anteprima o degli eventi sportivi particolarmente appetitosi per gli abbonati non contemplati dai vari pacchetti. Con Disney+ basta pagare un tot al mese (o all’anno) e si avrà la possibilità di accedere a tutto il catalogo che la major americana metterà a disposizione nello stivale. Il servizio debutterà nel nostro paese (e in vari territori europei) il 24 marzo, e fino al 23 marzo sarà possibile pre-abbonarsi con un forte sconto rispetto al prezzo di listino. Fino a lunedì, insomma, avete tempo per approfittare dell’abbonamento pre-lancio, grazie al quale è possibile abbonarsi per 12 mesi al prezzo di 59.99 euro, che equivale a circa 5 euro al mese, con uno sconto del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.

Quanto costa Disney+?

A questa domanda abbiamo già sostanzialmente risposto qua sopra. La tariffa stabilita dalla Casa di Topolino per l’Italia è di 6.99 euro al mese o di 69.99 euro per dodici mesi. Il risparmio, sul pacchetto annuale, è bello sostanzioso: in pratica vengono “regalati” due mesi di abbonamento. Fino al 23 marzo avete però tempo per attivare 12 mesi di Disney+ in superofferta al costo di 59.99 euro. Così facendo pagherete 5 euro al mese che si traduce in un risparmio del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.

Su quali dispositivi e piattaforme sarà disponibile?

A questa domanda abbiamo già risposto con un articolato speciale. Disney+ sarà fruibile tramite i principali browser sia in ambiente Windows che in ambiente macOS, sulla maggior parte delle Smart TV, sui dispositivi mobile e tablet (Android e iOS) e tramite console. Per scoprire tutti i dettagli, CLICCATE QUA.

Cosa potrò vedere su Disney+?

Qualche giorno fa, la divisione nazionale della major ha diffuso online un nuovo spot abbastanza emblematico della piattaforma durante il quale Nick Fury ci ha “mostrato l’argenteria”, un’argenteria che arriva sotto forma di numeri: 25 originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre 7mila episodi. Questa la line-up con cui si presenta Disney+ in Italia dal 24 marzo 2020 quando i fan di tutte le età, avranno modo di sperimentare gli straordinari contenuti degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva.

Scopriamola un po’ più in dettaglio.

L’UNIVERSO MARVEL

Dal lancio di Disney+, i fan dei super-eroi avranno accesso a oltre 30 film Marvel – tra questi Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all’Oscar Black Panther, – e a oltre 40 serie Marvel, sia d’animazione che live action, tra le quali Marvel’s Spiderman e Marvel’s Agent Carter. Nei prossimi mesi Disney+ vedrà anche il debutto di nuove serie targate Marvel, la prima sarà The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Successivamente, Elizabeth Olsen e Paul Bettany torneranno nei panni di Scarlet Witch e Vision in WandaVision e Tom Hiddleston riprenderà il ruolo del cattivo più amato di sempre in Loki. In arrivo anche Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

LA SAGA DI STAR WARS, I FILM, LE SERIE E IL NUOVO ORIGINAL

Disney+ sarà anche la casa di Star Wars con i film e le serie di Star Wars come l’acclamata Star Wars: The Clone Wars e l’attesissima The Mandalorian.

L’ANIMAZIONE PIXAR

Saranno disponibili i classici dell’animazione cinematografica contemporanea di Pixar come Wall•E, Toy Story, Monsters & Co, Up, Ratatouille, assieme a cortometraggi e serie inediti come Vita da lampada, Pixar Tra la gente(una serie live-action che trasporta gli iconici personaggi Pixar nel mondo reale) oI perché di Forky (dedicata al personaggio di Toy Story 4).

IL MONDO DI NATIONAL GEOGRAPHIC

E ancora, documentari e serie targati National Geographic come Free Solo (premio Oscar per il miglior documentario), serie come One Strange Rock con Will Smith, Dr. Pol o Brain Games; film come Science Fair (premiato al Sundance Film Festival) e lo straordinario affresco naturale di Into the Okavango.

I GRANDI CLASSICI DELL’ANIMAZIONE DISNEY

Gli abbonati a Disney+ potranno anche accedere per la prima volta a tutti gli storici tesori Disney: grandi classici come Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia o La Sirenetta, accanto a recenti blockbuster come Frozen o Aladdin.

GLI ORIGINALI E LE SERIE PER RAGAZZI

Molto ampia anche l’offerta per bambini e ragazzi, tra classici e novità con prodotti come Violetta e Hannah Montana o gli inediti Stargirl (un’originale storia di formazione basata sul romanzo omonimo) e Timmy Frana (un delizioso film tratto dal best-seller internazionale omonimo, con la regia del premio Oscar Tom McCarthy, presentato all’ultimo Sundance Festival). Non mancheranno le proposte per i più piccoli con, tra gli altri, tutti i titoli con protagonista Topolino, PJ Masks-Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell’Isola che non c’è, le serie di Zack & Cody, Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti e Phineas e Ferb.

LE PRODUZIONI ITALIANE

Nei prossimi mesi saranno disponibili in esclusiva anche 2 produzioni originali italiane, Penny on Mars già serie di culto tra gli adolescenti, e l’inedita I cavalieri di Castelcorvo, un innovativo mistery per i più piccoli.

VECCHI E NUOVI CLASSICI DEL CINEMA

A tutti questi titoli si affiancherà il meglio del cinema hollywoodiano, con film di culto come Mary Poppins, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Tre scapoli e un bebè, Sister Act e Avatar; successi recenti come Ralph spacca Internet e l’adattamento di Tim Burton di Dumbo; prime visioni assolute come Togo: una Grande Amicizia con il 4 volte candidato all’Oscar Willem Dafoe.

