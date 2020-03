Un altro atteso blockbuster,della Warner Bros, potrebbe finire per bypassare completamente la sala ed esordire direttamente in Digital HD.

A pubblicare l’indiscrezione è The Wrap.

Data l’attuale situazione collegata all’emergenza nuovo Coronavirus e i cinema chiusi praticamente in tutto il mondo, la Warner Bros starebbe ventilando l’ipotesi di portare il suo attesissimo tentpole con Gal Gadot direttamente in streaming.

Il sito specifica che le discussioni sono ancora nella fase preliminare e, attualmente, coinvolgerebbero i più alti papaveri dello studio, ovvero Toby Emmerich, presidente del Warner Pictures Group, e i suoi più stretti collaboratori. La stessa regista di Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, e il produttore della pellicola, Charles Roven, non sarebbero stati coinvolti nella discussione.

Stando agli insider della major interpellati da The Wrap, l’opzione preferita è ancora quella di affidarsi al circuito cinematografico, ma la dirigenza starebbe comunque sondando altre vie, come un’offerta al consumatore simile a quella che la Universal attuerà per Trolls World Tour (noleggio a 20 dollari per 48 ore) e non un debutto del film sulla piattaforma HBO Max (che verrà inaugurata a breve negli Stati Uniti).

La preoccupazione maggiore, ora come ora, è interamente collegata all’incertezza sul quando avverrà la riapertura dei cinema e al sovraffollamento di pellicole rimandate che dovranno debuttare nel momento in cui le strutture potranno riaprire.

Sia Patty Jenkins che Charles Roven punterebbero a una release rimandata ad agosto, ma, ancora, a regnare è l’incertezza totale, da una parte di come potrà evolvere la pandemia e dall’altra degli effetti a lungo termine di questa situazione che Hollywood si ritroverà a dover gestire a lungo.

Black Widow della Disney per cui Wonder Woman 1984. Il problema, come nel caso didella Disney per cui i fan stanno chiedendo a gran voce la diffusione su Disney+ , è che non ci sono dei modelli finanziari che potrebbero permettere una comparazione degli incassi generati dai due modelli distributivi, sala VS noleggio ad alto prezzo, applicabili appunto a un tentpole come

Jeff Goldstein, presidente della distribuzione domestica della Warner, ha detto a The Wrap che il piano resta quello di portare il film nei cinema.

Il primo Wonder Woman, nel 2017, ha incassato a livello globale 821 milioni di dollari.

Il film con Gal Gadot diretto da Patty Jenkins arriverà (in teoria) il 5 giugno 2020:

Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah.

Nel cast del film film compare anche Kristen Wiig nel ruolo della super cattiva Cheetah, così come Pedro Pascal. Chris Pine fa ritorno al suo ruolo di Steve Trevor. Nel cast anche Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones e Gal Gadot sono i produttori del film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns e Walter Hamada ne sono i produttori esecutivi.

A far compagnia alla regista dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Il montatore candidato all’Oscar®, Richard Pearson (“United 93”) si occuperà del montaggio del film.

Tra i luoghi per le riprese la produzione ha scelto Washington, D.C., Alexandria, Virginia oltre a Regno Unito, Spagna e Isole Canarie.

“Wonder Woman 1984” è ispirato al personaggio creato da William Moulton Marston e pubblicato nei fumetti dalla DC Entertainment. Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.

Cosa ne pensate di questi nuovi poster di Wonder Woman 1984? Ditecelo nei commenti!