L’attesa è praticamente finita: Disney+ arriverà domani 24 marzo in Italia (e in vari territori europei), e oggi è l’ultimo giorno in cui è possibile pre-abbonarsi con un forte sconto rispetto al prezzo di listino.

Se siete già convinti di abbonarvi al servizio per un anno, insomma, avete ancora poche ore per approfittare dell’offerta pre-lancio, secondo cui è possibile abbonarsi per 12 mesi al prezzo di 59.99 euro, che equivale a circa 5 euro al mese, con uno sconto del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.

Come noto, Disney+ proporrà al lancio oltre 500 film, più di 350 serie (per un totale di oltre settemila episodi), 25 originali esclusivi e produzioni italiane. Contenuti che provengono da iconici brand come Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ieri sera il primo episodio di The Mandalorian è andato in onda in chiaro domenica sera su Italia1, permettendo a chiunque un assaggio “gratuito” della prima serie live action di Star Wars.

Questo il catalogo annunciato finora:

L’UNIVERSO MARVEL

Oltre 30 film Marvel – tra questi Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all’Oscar Black Panther, – e a oltre 40 serie Marvel, sia d’animazione che live action, tra le quali Marvel’s Spiderman e Marvel’s Agent Carter.

Nei prossimi mesi Disney+ vedrà anche il debutto di nuove serie targate Marvel, la prima sarà The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Successivamente, Elizabeth Olsen e Paul Bettany torneranno nei panni di Scarlet Witch e Vision in WandaVision e Tom Hiddleston riprenderà il ruolo del cattivo più amato di sempre in Loki. In arrivo anche Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

STAR WARS: I FILM E LE SERIE DELLA SAGA



Tutti i film e le serie di Star Wars come l’acclamata Star Wars: The Clone Wars e l’attesissima The Mandalorian.

PIXAR ANIMATION STUDIOS



Film Pixar come Wall•E, Toy Story, Monsters & Co, Up, Ratatouille, assieme a cortometraggi e serie inediti come Vita da lampada, Pixar Tra la gente (una serie live-action che trasporta gli iconici personaggi Pixar nel mondo reale) o I perché di Forky (dedicata al personaggio di Toy Story 4).

I SIMPSON

Su Disney+ saranno disponibili oltre 500 episodi de I Simpson disponibili per la prima volta in Italia su una piattaforma di streaming

NATIONAL GEOGRAPHIC

Documentari e serie targati National Geographic come Free Solo (premio Oscar per il miglior documentario), One Strange Rock con Will Smith, Dr. Pol o Brain Games; film come Science Fair (premiato al Sundance Film Festival)

I CLASSICI DISNEY ANIMATION



Tutti gli storici tesori Disney: classici come Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia o La Sirenetta, accanto a recenti blockbuster come Frozen o live action come Aladdin o Dumbo.

GLI ORIGINALI E LE SERIE PER RAGAZZI



Nell’offerta di prodotti per bambini e ragazzi sono inclusi Violetta e Hannah Montana o inediti come Stargirl (un’originale storia di formazione basata sul romanzo omonimo) e Timmy Frana (un delizioso film tratto dal best-seller internazionale omonimo, con la regia del premio Oscar Tom McCarthy, presentato all’ultimo Sundance Festival).

Inoltre, titoli come Topolino, PJ Masks-Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell’Isola che non c’è, le serie di Zack & Cody, Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti e Phineas e Ferb.

VECCHI E NUOVI CLASSICI DEL CINEMA

Parliamo di film come Mary Poppins, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Tre scapoli e un bebè, Sister Act e Avatar; e prime visioni assolute come Togo: una Grande Amicizia con il 4 volte candidato all’Oscar Willem Dafoe.

GLI ORIGINALI ESCLUSIVI

In arrivo anche 25 originali esclusivi, tra questi, High School Musical: The Musical: La Serie, la serie di National Geographic Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e il remake di Lilli e il vagabondo.