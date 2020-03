Collider ha di recente parlato dicon, celebre compositore che ha rinnovato ancora una volta la sua collaborazione con il regista Matt Reeves per il film sul crociato di Gotham.

Il compositore ha innanzitutto parlato della sua libertà creativa:

Mi sono sentito completamente libero di fare qualunque cosa. Matt era d’accordo: questo doveva essere il nostro Batman, doveva riflettere la nostra visione. La cosa che ho sempre amato e amo ancora dei fumetti di Batman e delle graphic novel è il fatto che ogni artista abbia impresso il proprio marchio a Batman.

Giacchino ha poi svelato di aver scritto il nuovo tema musicale – che si sente nel teaser con il primo sguardo al costume del vigilante di Gotham – un po’ di tempo fa:

Io e Matt naturalmente ne abbiamo parlato a lungo. L’anno scorso, dopo aver letto lo script, mi fermai a riflettere e a certo punto mi venne un’idea, così cominciai a scrivere il brano che si sente nel primo teaser. Era soltanto una versione demo, non era ancora prodotta o suonata dall’orchestra, ma Matt mi chiese una copia per usarla in tutte le sue presentazioni alla Warner Bros […] Perciò quando arrivò il momento di diffondere il primo teaser mi disse: “Beh, usiamo quella musica”.

Ha poi svelato di aver già lavorato a nuovi brani:

Abbiamo già registrato un mucchio di altri brani, un mucchio di temi che nessuno ha ancora ascoltato. Finiranno online quando il film tornerà in produzione e la vita tornerà alla normalità. Spero presto.

Vi ricordiamo che la lavorazione dell’atteso cinecomic targato Warner è stata messa in pausa per via dell’emergenza Nuovo Coronavirus.

The Batman uscirà, salvo slittamenti dovuti all’interruzione delle riprese, il 21 giugno 2021.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita tempo fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

