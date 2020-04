Nel corso di un’intervista con l’ Hollywood Reporter , Cathy Yan ha parlato delle aspettative sull’uscita die del responso della stampa in merito ai dati del botteghino.

Il giornale ha paragonato i risultati del cinecomic DC a quelli di Le Mans 66 – La grande sfida con budget e incassi simili: il primo è stato definito un tonfo per la Warner Bros., mentre il secondo un successo.

Con un budget dichiarato di circa 84,5 milioni di dollari, il film è arrivato a quota 201,8 milioni in tutto il mondo.

Ti ha innervosita questo trattamento da due pesi e due misure visto che per i fumetti le aspettative sembrano sempre più alte?

Sì, soprattutto se si analizzano i dettagli delle analisi di budget…so che lo studio aveva aspettative molto alte, come le nostre d’altronde. Ma c’erano anche aspettative incerte per un film con protagoniste donne, e la cosa che più mi ha deluso è fare i conti con l’idea che forse non eravamo ancora pronti per una cosa simile. È stato un fardello aggiuntivo oltre a quello che già avevo in quanto donna regista di colore. Quindi sì, credo che si potesse interpretare in modi diversi il successo o l’insuccesso del film, e tutti hanno il diritto di farlo. Ma sento che tutti sono saltati un po’ troppo in fretta a certe conclusioni.