Onward – Oltre la magia, i realizzatori sulla distribuzione digitale anticipata

si è trovato in una situazione ibrida nel mezzo dello scoppio dell’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus.

Uscito in alcuni mercati, come quello statunitense, è stato invece rimandato a data da destinarsi in altri, come in quello italiano.

Mentre il destino di Onward per il nostro mercato non è ancora chiaro (verrà “conservato” per la sala? arriverà direttamente su Disney+? Staremo a vedere), in USA è già disponibile in Digital HD e, dal 3 aprile, anche sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino.

La questione è stata commentata, sulle pagine di CinemaBlend, dal regista Dan Scanlon e dalla produttrice Kori Rae.

Ecco cosa hanno detto:

DS: Chiaramente la cosa più importante da fare ora come ora è stare a casa al sicuro e prenderci cura di noi stessi. Detto questo è grandioso che le persone possano vederlo online e godersi questo piccolo momento di gioia, una piccola occasione per distrarsi con il nostro film. Ed è stato anche molto bello poter verificare il feedback sui social, quanto abbiano apprezzato la nostra creazione in questo contesto di visione familiare. KR: Nelle prime 48 ore di diffusione online ci sono state elevatissime performance nello stream, una cosa davvero super emozionante.

Onward – Oltre la magia è ambientato in un mondo fantasy suburbano e segue le vicende di due giovani fratelli elfi (Holland e Pratt) che si imbarcano verso una straordinaria ricerca per scoprire se c'è ancora un po' di magia rimasta nel mondo. Hanno perso il padre quando erano molto piccoli e scopriranno qualcosa su di lui durante il loro viaggio. Il nuovo film Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia è interpretato, nella versione italiana, da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere. Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l'acclamato Monsters University del 2013, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' magia. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un'opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

