Quando potremo vedere, il nuovo film della Pixar in Italia? Lalo terrà in serbo per il cinema oppure si sceglierà la strada della distribuzione in streaming su Disney+?

Staremo a vedere.

La pellicola, lo ricordiamo, si è trovata in una situazione ibrida nel mezzo dello scoppio dell’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus.

Uscito in alcuni mercati, come quello statunitense, è stato invece rimandato a data da destinarsi in altri, come in quello italiano.

Ora però riportiamo le osservazioni fatte dal regista Dan Scanlon circa i collegamenti fra Onward – Oltre la magia e il leggendario gioco di ruolo Dungeons & Dragons.

Tu e tuo fratello eravate davvero giocatori di D&D o è qualcosa che è stato suggerito da altri quando stavate sviluppando il film? No, non eravamo giocatori di Dungeons & Dragons. Non c’era una ragione ben precisa, ma non eravamo parte di quel mondo. Ma quando ci siamo messi al lavoro sullo sviluppo di un fantasy moderno, parte del divertimento stava nel domandarci “Cosa possiamo fare solo in un contesto come questo?” domanda che ha rapidamente portato alla risposta “Non sarebbe fico se il modo in cui loro imparano la magia e il fatto stesso di essere delle autorità magiche dai giochi?” […] E grazie al cielo c’è davvero un sacco di gente alla Pixar che sa il fatto suo in materia di giochi di ruolo. Molte di queste persone stavano nel nostro team e hanno fornito un prezioso contributo, sia a me che a Kori Rae, spiegandoci le dinamiche dei GDR, come raccontarle in maniera adeguata per incorporarle in modo consono nel film. La cosa che ha colpito maggiormente me e Kori è proprio lo storytelling. Se sei un dungeon master si basa tutto sulla narrazione e l’improvvisazione. Non è uno di quei giochi dove impari semplicemente le direzioni da dare alla partita. C’è un altissimo livello di abilità creativa che entra in ballo.

Onward – Oltre la magia è ambientato in un mondo fantasy suburbano e segue le vicende di due giovani fratelli elfi (Holland e Pratt) che si imbarcano verso una straordinaria ricerca per scoprire se c’è ancora un po’ di magia rimasta nel mondo. Hanno perso il padre quando erano molto piccoli e scopriranno qualcosa su di lui durante il loro viaggio.

Il nuovo film Disney e Pixar Onward – Oltre la Magia è interpretato, nella versione italiana, da un cast di voci che comprende Sabrina Ferilli nei panni di Laurel Lightfoot e Fabio Volo in quelli di Wilden Lightfoot, i genitori dei fratelli Ian e Barley. Favij, Raul Cremona e David Parenzo interpretano invece rispettivamente uno spiritello, un apprendista stregone e un cameriere.

Diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, che hanno già firmato l’acclamato Monsters University del 2013, Onward – Oltre la Magia è ambientato in un immaginario mondo fantastico e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ magia.

Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

