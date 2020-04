Sono passati diversi anni dall’uscita dell’ Uomo d’Acciaio e dalle polemiche che generò il controverso finale del film, in cui(Henry Cavill) uccide il(Michael Shannon).

E ora, in una lunga intervista durante il podcast ReelBlend, Shannon si sbilancia per la prima volta spiegando perché a suo avviso il gesto di Kal-El fosse inevitabile:

No, non penso vi fosse un’altra maniera per finire il film, davvero. Voglio dire: Zod dice esplicitamente “o io, o te. Non ti lascerò sopravvivere. Ti ucciderò a meno che tu non uccida me.” Una vicenda decisamente da mitologia greca, non trovate?