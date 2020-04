La saga didella Pixar si è conclusa (per ora) con il capitolo numero 3 arrivato nelle sale nel settembre del 2017. Ma c’è speranza che prima o poi venga realizzato un quarto film basato sul franchise?

In una recente intervista a Pop Culture Larry the Cable Guy, comico americano che ha prestato la sua voce al personaggio di Cricchetto/Carl Attrezzi in ogni film della saga, ha parlato della questione. Quando gli è stato chiesto di un potenziale quarto capitolo ha risposto:

Beh, ti dirò quello che non so, ma tu fammi sapere che poi chiamerò Owen [Wilson, che nei film doppia Saetta McQueen]. È quello che stiamo cercando di capire anche noi. Sai cosa, non lo so. Ovviamente è uno dei pochi film Pixar ad avere il proprio parco tematico. Solitamente tendi a pensar che se investi un miliardo di dollari in un parco a tema probabilmente devi anche continuare a mettere benzina nel serbatoio. Quindi non so.

Il parco a cui si riferisce Larry the Cable Guy è Cars Land posto nel Disney California Adventure Park all’interno di Disneyland Resort.

Ecco la sinossi ufficiale di Cars 3:

Allaccia le cinture per un incredibile ritorno a tutto gas nel mondo di Cars. In quest’avventura all’insegna dell’adrenalina, l’iper-tecnologico pilota di nuova generazione Jackson Storm conquista la Piston Cup dando la polvere al leggendario Saetta McQueen. Per rientrare in gioco, Saetta avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane meccanica di belle speranze con un’idea vincente, contando anche sull’ultima Fabulous Hudson Hornet, e su qualche colpo di scena.

Diretto da Brian Fee, storyboard artist di Cars e Cars 2, e prodotto da Kevin Reher, Cars 3 uscirà il 16 giugno 2017 negli Stati Uniti, il 14 settembre in Italia.

Cosa ne pensate? A voi piacerebbe vedere un giorno un quarto capitolo di Cars? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB